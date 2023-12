La Virgen de Guadalupe me habló: Jaime Maussan

Con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, los internautas revivieron la entrevista donde el periodista Jaime Maussan cuenta cuando la Virgen de Guadalupe le habló.

Jaime Maussan aseguró haber escuchado la voz de la Virgen de Guadalupe, en donde da detalles como el tono en que le habló, pues considera que “estaba enojada”.

En la entrevista con Adela Micha, Maussan cuenta como mientras analizaba la imagen de la Virgen con equipo especial para poder ver los detalles mínimos, se concentró en los ojos cuando vio que las pestañas tenían una variación del tamaño.

“Nosotros estábamos muy interesados en los ojos de la virgen, porque en los ojos de la virgen está reflejado Juan Diego, la Esclava Negra, el Interprete, un montón de gente una familia entera, todo se ve ahí (…) Se fueron todos a tomar un café y a fumar cigarros, yo me quedé sólo con la virgen”, contó.

Estaba enojada

“Empecé a recorrer el ojo, me pareció ver algún tipo de movimiento, luego me metí al iris y como si fuera un pozo sin fondo empecé a irme hacia abajo, hacia abajo y súbitamente una voz, ligeramente enojada muy potente me dijo -resonó en la parte de atrás de mi cabeza- ‘¿Qué quieres de mi?’, nada más, no me dijo más, y me asusté”, dijo el periodista.

Contó que en el momento en que ocurrió dicho evento no era creyente. Sin embargo, después de este encuentro comenzó a creer en que hay una presencia viva en la imagen del ayate de la Virgen de Guadalupe.

“Después de ese evento no me cabe duda, Adela, y no me importa lo que tu creas lo que crea el otro, que hay en esa imagen hay una presencia viva”, aclaró Jaime Maussan.