La Cosmopolitana fortalece su estrategia sostenible global

La sostenibilidad empresarial ha dejado de ser un valor agregado para convertirse en un criterio esencial de operación y en ese contexto, La Cosmopolitana ha reforzado su compromiso con el desarrollo sostenible al adoptar de manera integral los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el mayor acuerdo voluntario de sostenibilidad corporativa a nivel global.

Dicha iniciativa, impulsada en 1999 por el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, durante el Foro Económico Mundial de Davos, busca que las empresas alineen sus operaciones con estándares internacionales en derechos humanos, condiciones laborales, protección ambiental y combate a la corrupción.

Actualmente, el Pacto Mundial reúne a más de 20 mil participantes en 160 países, de acuerdo con cifras oficiales del Global Compact.

La Cosmopolitana y su alineación con el Pacto Mundial de la ONU

Para La Cosmopolitana, esta adhesión no representa únicamente una declaración institucional, sino una hoja de ruta estratégica que orienta la toma de decisiones y el diseño de políticas internas.

Sus acciones se articulan a través de una Plataforma de Sustentabilidad, modelo que integra prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) dentro de sus procesos operativos.

Asimismo, la empresa mexicana complementa este enfoque mediante criterios de Responsabilidad Social Corporativa, con los que evalúa el impacto de sus operaciones en las comunidades donde tiene presencia, promueve el uso eficiente de recursos y fortalece prácticas éticas en toda su cadena de valor.

Voceros de la compañía, perteneciente a Grupo Kosmos, subrayan que operar bajo los principios del Pacto Mundial responde tanto a una decisión estratégica como a un compromiso ético permanente, entendiendo la sostenibilidad como una responsabilidad continua con colaboradores, clientes y el entorno.

Con estas acciones, La Cosmopolitana reafirma su papel como actor empresarial comprometido con una gestión responsable, transparente y alineada con los objetivos globales de desarrollo sostenible.

