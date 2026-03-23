Oro y plata para karatecas en Centroamericano

Las karatecas auriazules Paula Andrea Colín Ríos, alumna de la FES Aragón, y Paola Yazmín Cruz Castillo, del CCH Vallejo, obtuvieron medalla de oro y plata, respectivamente, durante su participación en el XXXI Campeonato Centroamericano de Karate de la Confederación Centroamericana de Karate Do (CCONDEKA), celebrado del 2 al 8 de marzo en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua.

Paula Colín Ríos logró subir al primer lugar del podio tras vencer a la nicaragüense Joysi Tinoco, en la modalidad de combate o kumite U-21, en la división –50 kg.

“Fue algo muy gratificante. Creo que ha sido mi mejor competencia en cuanto al rendimiento y a las actividades que se realizaron. Incluso si no hubiera obtenido una medalla, representar a mi país ha sido de las mejores experiencias”, declaró la atleta auriazul.

El kumite es un combate entre dos karatecas, y los puntos se obtienen cuando uno de estos logra conectar un golpe o una patada correcta a las zonas permitidas, con buena técnica, control y el tiempo adecuado.

Por su parte, Paola Cruz Castillo obtuvo la medalla argenta en la modalidad kata junior, donde disputó la final contra Annabella Acevedo, de la delegación venezolana.

“Fue como un sueño porque, por primera vez logré subirme al podio en una competencia internacional. Competir con atletas de otros países es un reto importante y poder colocarme entre las mejores, con el segundo lugar, fue algo muy grato y una experiencia inolvidable”, comentó la karateca puma.