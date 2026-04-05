Habitan en la CDMX 19 especies de colibríes

De acuerdo con el «Manual breve de los colibríes. Guardianes alados del territorio», al menos 19 especies de estos ejemplares emplumados habitan en la capital del país. Su presencia es una muestra de que la biodiversidad persiste entre el concreto y el ruido citadino.

“Al igual que las personas, los colibríes son habitantes de esta inmensa ciudad. Viven en las barrancas, los canales, los jardines vecinales, los balcones, los huertos escolares. Su vuelo nos recuerda que esta urbe es un ecosistema, un complejo territorio vivo”, indica el documento.

El estudio fue publicado en noviembre de 2025 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Secretaría del Medio Ambiente de la ciudad (Sedema), y advierte diversas amenazas y riesgos que esta pequeña ave enfrenta en la urbe chilanga.

Los especialistas señalan que de las 19 especies detectadas en la ciudad, sólo una está descrita con la categoría de amenazada en la lista roja. Sin embargo, factores como la pérdida de hábitat, el cambio climático y el tráfico ilegal ponen en riesgo a las demás poblaciones. Asimismo, identifican diversas amenazas críticas a nivel global y local, con impactos documentados en ecosistemas como el de la Ciudad de México.

Amenazas

El estudio agrupa en cinco grupos las amenazas principales que los colibríes enfrentan en la ciudad, cuatro de ellos relacionados directamente con las actividades humanas.

El primero es la urbanización acelerada, que impacta directamente a los colibríes debido a la pérdida y fragmentación de sus hábitats, es decir, que los espacios verdes se reducen a la par que las construcciones crecen. En este punto se advierte también la disminución de los humedales, “los cuales son importantes para la subsistencia de muchas especies de plantas y animales nativos”.

El segundo problema es el cambio climático, provocado en su mayoría por la contaminación. Este fenómeno, sostiene el estudio, altera los tiempos de floración de las plantas de las cuales dependen los colibríes para su reproducción.

Fuente: Chilango