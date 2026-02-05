José Antonio Meade, nuevo presidente del Consejo de Administración de HSBC México

José Antonio Meade Kuribreña, excandidato a la Presidencia de la República en 2018, fue nombrado presidente del Consejo de Administración de HSBC México. Un cargo que asumió de manera efectiva a partir del 3 de febrero de 2026,.

Así lo informó la institución financiera mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El nombramiento se formalizó tras la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en la que también se aprobó la renuncia de Jorge Arce a la presidencia del Consejo.

Arce continuará como consejero ejecutivo y se mantiene como director general del banco, de acuerdo con la información difundida al mercado.

Ajustes

HSBC México indicó que la designación de Meade forma parte de los ajustes en su estructura de gobierno corporativo.

El Consejo de Administración es el órgano encargado de supervisar la estrategia general de la institución. Así como de vigilar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias y las políticas internas del grupo financiero.

Tras los acuerdos adoptados por los accionistas, el Consejo quedó integrado por consejeros ejecutivos y consejeros independientes. Ello, conforme a las prácticas corporativas del sector financiero. La institución no informó sobre cambios adicionales en la dirección operativa del banco.

Fuente: Infobae