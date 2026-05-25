El 1 de junio inicia la temporada de ciclones

La temporada de ciclones tropicales 2026 ya comenzó en el océano Pacífico, pero millones de personas en estados del Golfo de México y el Caribe siguen pendientes del arranque oficial en el océano Atlántico, donde cada año se forman tormentas y huracanes que pueden afectar territorio mexicano.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada en el Atlántico iniciará oficialmente el próximo 1 de junio de 2026 y concluirá el 30 de noviembre.

Según el pronóstico oficial presentado por autoridades meteorológicas mexicanas, para la cuenca del Atlántico se prevé la formación de entre 11 y 15 ciclones tropicales durante esta temporada.

7 a 8 tormentas tropicales

3 a 5 huracanes categoría 1 o 2

1 a 2 huracanes intensos de categorías 3, 4 o 5

Las cifras están cerca del promedio histórico, que es de 14 sistemas tropicales en esta región.

El SMN también dio a conocer la lista de nombres que se utilizarán para los sistemas que se formen en el Atlántico durante 2026.

¿Qué estados de México podrían verse más afectados?

Aunque todavía no se puede saber cuántos ciclones impactarán directamente a México, las entidades con mayor vigilancia durante la temporada suelen ser:

Quintana Roo

Yucatán

Campeche

Veracruz

Tamaulipas

Tabasco