IMPI bloqueó 57 sitios web que intentaron transmitir el partido de México y Sudáfrica

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) bloqueó 57 sitios de internet que intentaron transmitir de manera ilegal el partido inaugural de futbol entre México y Sudáfrica, informó esta mañana Vidal Llerenas, titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

“Se suspendieron o se bloquearon 57 direcciones de streaming el día del partido. Lo estamos haciendo a petición de partes en ciertos lugares. No vamos a ir a las fondas y a las taquerías y a este tipo de cosas, no queremos generar pánico; ya había sucedido desde el mundial pasado, y en general, cierto tipo de eventos deportivos, si se transmiten en un lugar, se paga una cuota, de transmisión para negocio”, comentó el funcionario esta mañana.

“Si tú quieres pasar (transmitir) la Champions o quieres pasar la liga española, también eso aplica”, agregó en una conferencia de prensa sobre la convocatoria de servicios profesionales del organismo.

Indicó que el IMPI está trabajando con la FIFA- quien tiene los derechos de la transmisión- para poder bajar la señal en tiempo, y en que “podamos avanzar en bajar las aplicaciones de streaming que no tienen que estar”, pues solamente hay una empresa que tiene los derechos para difundir el partido en esta modalidad.

Además, expuso que el IMPI lleva a cabo operativos para detectar mercancía ilegal de productos relacionados al mundial de futbol. “Básicamente son camisetas, pero también pueden ser otros objetos relativos al mundial. Hemos estado regresando a distintos operativos, hemos realizado cuando menos cuatro operativos en áreas distintas a los estadios, y el día del partido de México, y utilizamos 15 brigadas para poder disuadir la venta de mercancía ilegal alrededor del estadio”, mencionó.

Fuente: La Jornada