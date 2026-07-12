Denuncian a Pedro Sola y Pati Chapoy ante la FGR tras presunta apología del maltrato animal

La controversia por los comentarios de Pedro Sola sobre perros en establecimientos pet-friendly dio un nuevo giro. La organización Va por sus derechos presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra el conductor de Ventaneando y otros participantes de la emisión, entre ellos Pati Chapoy, por hechos que considera podrían constituir delitos relacionados con la presunta apología del maltrato animal.

La acción legal fue anunciada por la propia organización a través de redes sociales, donde informó que el recurso fue interpuesto tras las declaraciones realizadas durante el programa del pasado 6 de julio. La asociación también subrayó que su actuación es apartidista y sostuvo que “el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad”.

El conflicto comenzó cuando Pedro Sola manifestó en Ventaneando su rechazo a la presencia de perros en restaurantes, centros comerciales y otros espacios públicos.

Durante la conversación aseguró que le daban “ganas de aventarles una carne envenenada” a los animales que encontraba en esos lugares. Minutos después elevó el tono al afirmar que quienes pasean a sus mascotas en carriolas daban “ganas de darles un balazo”.

Fuente: Infobae