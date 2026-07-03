Disfruta el México vs Inglaterra con mariachi en Grand León.

Grand León alista una fiesta inigualable para el partido de octavos de final entre México e Inglaterra que definirá el pase a la siguiente ronda del torneo de fútbol mundial. Con una “watch party”, los organizadores buscan reunir a aficionados de ambas selecciones en un ambiente amenizado con música nacional en vivo.

El recinto contará con distintas pantallas para ver el partido desde cualquier asiento. Además, habrá animadores, batucadas, músicos en vivo y dinámicas para mantener la energía a todo lo que da antes, durante y después del encuentro.

Todos los asistentes podrán acceder desde cinco horas antes del encuentro para disfrutar de las distintas actividades diseñadas para calentar el ambiente y llenarse de toda la energía de Grand León.

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Los primeros en entrar en escena serán los animadores y el DJ, quienes pondrán ritmo previo al partido entre ambas selecciones. Al mismo tiempo, el público podrá participar en juegos interactivos y recibir artículos promocionales del recinto.

Posteriormente, durante el medio tiempo, la fiesta continuará con batucadas para mantener el ánimo de los asistentes. La idea de Grand León será mantener el ambiente festivo durante todo el partido, llevando la fiesta más allá de una transmisión de fútbol.

Al concluir el partido, la celebración continuará con música en vivo, mariachi y charros, elementos que aportarán un toque mexicano al cierre de la jornada. Sin importar el resultado, el objetivo es organizar una fiesta en Grand León para los aficionados que deseen vivir los partidos en un entorno distinto del habitual.

La cita será el próximo domingo al mediodía en el Boulevard Campestre 1507, Lomas del Campestre, 37150 León de los Aldama, Guanajuato.Recuerda llevar identificación oficial para disfrutar de una fiesta incomparable.