Hoy, la octava del Lunes del Cerro de la Guelaguetza 2026

La Octava es la repetición del primer Lunes del Cerro, exactamente ocho días después, con igual número de delegaciones e igual número de presentaciones en el Auditorio Guelaguetza.

Tradicionalmente, la “Octava” es una continuación o repetición de la fiesta principal (costumbre católica antigua relacionada con la Virgen del Carmen) y con el paso del tiempo, la gente y pobladores locales la han denominado como Octava.

El programa es muy similar al primer lunes: mismas delegaciones, danzas y estructura, aunque a veces con ligeras variaciones en el orden o participantes y suele tener su encanto, por ser el evento que cierra las celebraciones en el Auditorio Guelaguetza.

En la práctica actual, ambos días se tratan como los dos “Lunes del Cerro” oficiales, y la gente suele referirse a ellos juntos como “Lunes del Cerro y su Octava”, así que no hay problema, ambos eventos suelen estar relacionados por una costumbre de la gente de Oaxaca.

Lunes del Cerro

El término Guelaguetza, se deriva del vocablo zapoteco «guendalezaa» que significa “Ofrenda, presente o cumplimiento”. Es una de las tradiciones con más popularidad en el estado de Oaxaca. La Guelaguetza tiene su origen desde la época prehispánica, cabe mencionar que esta festividad comenzó con un ritual que se les hacía a los dioses antiguos en el lugar denominado por los zapotecos como «Daninayaaloani» o cerro de bella vista.

En esa época los antiguos mexicas adoraban a diversas deidades, entre ellas la Diosa Centéotl, quien representaba a la Diosa del Maíz y a la que adoraban y respetaban de tal manera, que le realizaban una celebración para festejarla año con año, se le ofrecían danzas, ritos así como un enorme banquete que duraban ocho días. Desde entonces esta celebración es considerada como algo muy especial y significativo para los oaxaqueños.

En la actualidad se sigue realizando la fiesta del “Lunes del Cerro” en julio de cada año, con la presentación de los bailes tradicionales de nuestras comunidades, espectáculos y eventos culturales. Mucho antes de que inicie la festividad se puede apreciar la visita de turistas nacionales y extranjeros, quienes vienen a convivir y disfrutar de nuestras fiestas Oaxaqueñas.