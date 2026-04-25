El crecimiento acelerado de García, Nuevo León, ha sido uno de los principales retos para su sistema de abastecimiento de agua. En apenas dos décadas, el aumento poblacional ha superado la capacidad de la infraestructura, generando fallas en el suministro y afectando a miles de habitantes.

Para atender esta problemática, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey lanzó en enero de 2026 una estrategia centrada en la eficiencia del sistema. Liderada por Eduardo Ortegón Williamson, la iniciativa se enfocó en mejorar la distribución del agua disponible mediante el uso de ingeniería aplicada. El éxito de la estrategia refleja la gran preparación del funcionario y su equipo.

Intervención técnica en la red hidráulica

El proyecto contempla acciones como la sectorización de la red, el control de presiones y la operación optimizada de tanques, además de la implementación de telemetría para monitoreo en tiempo real. Este enfoque permite detectar fallas, ajustar flujos y mejorar el desempeño general del sistema.

Los resultados son claros: 82 colonias han sido beneficiadas, con más de 81 mil tomas domiciliarias atendidas. Asimismo, la intervención en 13 tanques y cuatro alimentadores ha permitido gestionar de manera más eficiente un caudal de 664.68 litros por segundo.

Un modelo orientado a la sostenibilidad

Antes de estas acciones, la intermitencia del servicio era una constante en diversas zonas del municipio. Hoy, la red muestra mayor estabilidad y una mejora en la continuidad del suministro, alcanzando incluso comunidades que anteriormente presentaban rezagos.

Para Eduardo Ortegón Williamson, este tipo de proyectos demuestra que la solución no siempre radica en ampliar la infraestructura, sino en gestionar mejor la existente. La experiencia en García se posiciona así como un referente en eficiencia hídrica, con un enfoque que busca garantizar un servicio sostenible y equitativo a largo plazo.

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