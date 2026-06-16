La cuenta regresiva para el inicio de la máxima fiesta del fútbol mundial que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá llegó a su fin, y con la puesta en marcha del torneo, el balompié se ha vuelto a colocar en el centro de la conversación pública.

Más allá del espectáculo deportivo y la derrama económica que genera un evento de tal magnitud, especialistas y autoridades coinciden en que dicho deporte representa una poderosa herramienta de integración social, capaz de fortalecer la convivencia comunitaria y contribuir a la reconstrucción del tejido social.

Desde esa perspectiva, la exalcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, ha sostenido que el fútbol y el deporte en general desempeñan un papel fundamental en la formación de comunidades más cohesionadas, al promover valores como el trabajo en equipo, la disciplina, el respeto y la inclusión.

Al respecto, en varias ocasiones, la exfuncionaria precisó que el deporte tiene la capacidad de reunir a personas de distintas edades, contextos y condiciones sociales alrededor de objetivos comunes; por lo que, yace como un espacio donde se generan vínculos, se fortalecen relaciones comunitarias y se fomenta una convivencia positiva.

En ese sentido, diversos estudios han documentado que la práctica deportiva favorece la interacción social y fortalece las redes de convivencia, especialmente entre niñas, niños y jóvenes, al tiempo que contribuye a la apropiación positiva de los espacios públicos.

Espacios públicos para fortalecer la convivencia

Durante su administración al frente del Ayuntamiento de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez impulsó una estrategia orientada a la recuperación y rehabilitación de espacios públicos destinados a la actividad física y recreativa.

Entre las acciones emprendidas por su gobierno destacan la renovación de parques, unidades deportivas y canchas comunitarias, con el propósito de ofrecer entornos seguros para las familias veracruzanas.

De acuerdo con información difundida por el gobierno municipal y medios locales, la estrategia permitió intervenir cientos de espacios recreativos y deportivos, incorporando mejoras en iluminación, áreas verdes, mobiliario urbano y canchas deportivas.

Además, tales acciones buscaron incentivar la práctica del deporte y generar puntos de encuentro para la comunidad.

En el contexto del Mundial, Patricia Lobeira Rodríguez considera que el fútbol ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el valor social del deporte, no solo como espectáculo, sino como un instrumento capaz de unir comunidades, fomentar hábitos saludables y fortalecer el sentido de pertenencia entre los ciudadanos.

De modo que, para la exalcaldesa, siempre estará en favor de inversiones que fomenten la preservación de espacios deportivos y recreativos, y que incentiven una sociedad más participativa, segura y cohesionada, donde el deporte continúe siendo un puente para construir comunidad y mejorar la calidad de vida de las personas.

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