FIFA y YouTube firman alianza para el Mundial 2026

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Conoce las novedades de la plataforma YouTube en México
FIFA y YouTube firman alianza para el Mundial 2026

La FIFA anunció un acuerdo estratégico con YouTube para convertir a la plataforma en un canal clave de distribución de contenidos del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

La alianza busca ampliar el alcance global del torneo y adaptarlo a las nuevas formas de consumo digital, en un una época en donde las audiencias demandan experiencias más dinámicas, inmediatas e interactivas.

El organismo rector del futbol calificó el acuerdo como “histórico”, al marcar un precedente en la forma en que se distribuirán los contenidos oficiales de una Copa del Mundo.

A través de esta colaboración, los titulares de derechos audiovisuales podrán utilizar sus canales oficiales en YouTube para compartir resúmenes extendidos, videos cortos, imágenes inéditas y contenido bajo demanda.

Transmisiones en vivo: un cambio sin precedentes

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es la posibilidad de retransmitir en directo los primeros diez minutos de cada partido a través de YouTube. Esta medida representa una innovación en la historia del torneo, ya que abre la puerta a una mayor accesibilidad para nuevas audiencias, especialmente aquellas que consumen contenido principalmente en plataformas digitales.

Además, en determinadas regiones, se permitirá la transmisión completa de algunos partidos, lo que podría redefinir la relación entre las televisoras tradicionales y las plataformas digitales. Este movimiento responde a la evolución del ecosistema mediático y al crecimiento del consumo en streaming a nivel global.

Fuente: emprendedor.com

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