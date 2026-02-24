Fallecieron 58 personas por detención de El Mencho

El gobierno de Jalisco informó que 58 personas murieron durante la jornada dominical de enfrentamientos entre fuerzas federales e integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la cual además resultaron afectados 91 vehículos y se aprehendió a 41 personas.

“Se tienen contabilizados hasta el momento 30 delincuentes abatidos y 25 elementos de la Guardia Nacional que también desafortunadamente perdieron la vida, además de un custodio, un elemento de la Fiscalía del estado y una civil que en el intercambio de disparos también perdió la vida”, precisó ayer el secretario de Gobierno, Salvador Zamora.

El funcionario, quien participó en una reunión de seguridad con representantes de los tres órdenes de gobierno en Casa Jalisco, encabezada por el gobernador Pablo Lemus, informó que se mantiene el Código Rojo de “máxima alerta”.

Ola de violencia

Detalló que fueron arrestadas 41 personas, entre ellas 20 presuntos participantes en la escalada violenta del domingo. Señaló que los 21 restantes habrían intervenido en actos de saqueo y rapiña.

Agregó que 23 reos se fugaron del penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta, luego de que sujetos armados destrozaron antier la puerta de ingreso y mataron a un custodio, aunque evitó ahondar en la peligrosidad de quienes escaparon.

Además, se aseguraron cuatro armas de fuego y tres vehículos tácticos. Hubo daños a 22 sucursales del Banco del Bienestar, cuatro establecimientos de BanCoppel y 81 tiendas de conveniencia.

Se contabilizaron 91 vehículos particulares afectados, 43 de ellos en la capital y los demás en el resto de la entidad, aunque el alcalde de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía, afirmó ayer que sólo en ese municipio fueron más de 200 autos siniestrados.

Zamora especificó que hubo 37 enfrentamientos con civiles armados, 22 en el área metropolitana y 15 en otros municipios.

Lemus señaló que las cámaras y asociaciones industriales de Jalisco decidieron que a partir de este martes se reactiven las actividades productivas y se regresará a la presencialidad “en todos los niveles educativos”; abrirán bancos, comercios. Reiteró que llegaron a la entidad “2 mil 500 militares más que se han desplegado en distintos puntos del estado”.

Fuente: La Jornadamencho