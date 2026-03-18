Estalla paro nacional de la CNTE con afectaciones en CDMX y estados

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició hoy un paro nacional de 72 horas y una megamarcha en la Ciudad de México, lo que provocará afectaciones en la movilidad de la capital y en la operación de los servicios educativos en distintos estados del país.

El movimiento comenzará a las 9:00 horas con la concentración de maestros en el Ángel de la Independencia. Esta jornada responde a demandas laborales y sociales que la CNTE mantiene como parte de su agenda de negociación con las autoridades federales.

Desde la mañana de este miércoles, se espera el arribo de contingentes al Ángel de la Independencia, donde se organizarán para marchar rumbo al Zócalo capitalino.

De acuerdo con la CNTE, el paro y la marcha buscan la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, la cancelación de la Reforma Educativa vigente, un incremento salarial del 100% directo al sueldo base, y la garantía de estabilidad laboral y justicia social para el magisterio. El movimiento contempla, además, la instalación de un plantón en la Plaza de la Constitución hasta el viernes 20 de marzo.

Las demandas también incluyen el pago de salarios y bonos atrasados, la apertura de negociaciones directas con el gobierno y el cese de cualquier represalia por participar en las protestas.

Afectaciones

Voceros de la CNTE han informado que la movilización se extenderá durante tres días, y que se sumarán a la capital del país estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde las bases sindicales realizarán acciones paralelas.

La ruta de la megamarcha fue informada previamente a la ciudadanía para alertar sobre las posibles complicaciones viales y recomendar vías alternas. El contingente avanzará desde el Ángel de la Independencia por las siguientes calles y avenidas principales:

Paseo de la Reforma (desde la Diana Cazadora hasta el Centro)

Avenida Juárez

Cruce con Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Calles del primer cuadro del Centro Histórico

A partir de las 9:00 horas, autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prevén implementar dispositivos de vigilancia y cortes a la circulación.

Afectaciones principales previstas:

Corte total o parcial de la circulación en Paseo de la Reforma

Disminución de carriles disponibles en Avenida Juárez

Bloqueos intermitentes en Eje Central Lázaro Cárdenas

Cierre de la Calle 5 de Mayo y calles adyacentes al Zócalo

Restricción de paso en calles como Correo Mayor, Moneda y Corregidora

Fuente: Infobae