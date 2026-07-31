¿Vale la pena contratar un seguro para auto en temporada de lluvias?

Sí, para muchas personas sí vale la pena, especialmente si vives o conduces en una zona donde las lluvias intensas provocan inundaciones, encharcamientos o baja visibilidad.

Lo importante es revisar qué cubre la póliza, porque no todos los seguros protegen contra los mismos riesgos.

En temporada de lluvias, un seguro puede ser útil por situaciones como:

Daños por inundación o fenómenos naturales. Normalmente están incluidos en coberturas amplias o «todo riesgo», pero no siempre en las pólizas básicas.

Choques por pavimento resbaloso. Si causas un accidente, la cobertura de daños materiales (si la contrataste) puede cubrir la reparación de tu vehículo, mientras que la responsabilidad civil cubre los daños a terceros.

Caída de árboles, ramas u objetos debido a tormentas o vientos fuertes, cuando la póliza contempla este tipo de eventos.

Asistencia vial, por ejemplo si necesitas una grúa después de quedar varado.

También hay límites importantes. En muchos casos, la aseguradora puede rechazar un siniestro si el conductor actuó con negligencia, por ejemplo, si intentó cruzar una calle claramente inundada y eso ocasionó daños al motor. Las condiciones varían según la aseguradora y el contrato.

Si estás evaluando contratar un seguro solo por la temporada de lluvias, considera:

Si tu zona suele sufrir inundaciones o tormentas fuertes.

El valor de tu automóvil y cuánto te costaría reparar daños importantes.

Que la póliza incluya cobertura por fenómenos naturales y daños materiales, no solo responsabilidad civil.

El monto del deducible, ya que influye en cuánto pagarías de tu bolsillo en caso de un siniestro.

Si me dices en qué país o estado vives y si tu auto es nuevo o usado, puedo orientarte sobre qué tipo de cobertura suele ofrecer la mejor relación entre costo y protección.