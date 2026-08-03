Ante el incremento de lluvias que durante las últimas semanas ha provocado inundaciones, afectaciones viales y evacuaciones preventivas en diversas entidades del país, los sistemas de voceo público se consolidan como una de las tecnologías más eficaces para comunicar instrucciones de emergencia en tiempo real y reducir riesgos para la población.

Especialistas de Seguritech Privada destacan que esta infraestructura tecnológica va mucho más allá de su función tradicional en materia de seguridad pública.

Según lo expone Mauricio Kleinburg, director general de tecnologías de la empresa mexicana, la principal fortaleza del voceo público radica en la capacidad de emitir mensajes de voz con cobertura amplia e inmediata, permitiendo a las autoridades informar sobre riesgos inminentes, ordenar evacuaciones, restringir el acceso a zonas peligrosas o difundir recomendaciones de Protección Civil cuando cada minuto resulta determinante.

Además, el directivo explica que a diferencia de otros canales de comunicación que dependen del acceso a internet o de dispositivos personales, el voceo público opera mediante sistemas de megafonía instalados estratégicamente en postes de monitoreo y puntos de alta afluencia, conectados a Centros de Control y Monitoreo desde donde las autoridades pueden activar alertas y emitir mensajes dirigidos a miles de personas de manera simultánea.

Dicha tecnología también forma parte de los sistemas de alerta sísmica y de respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos implementados en distintas ciudades del país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SeguriTech (@gruposeguritech)

Comunicación inmediata para proteger a la población

Como integrador de soluciones tecnológicas para seguridad ciudadana, Seguritech Privada incorpora el voceo público dentro de un ecosistema que integra videovigilancia urbana, botones de emergencia, meteorología, centros de comando y plataformas de monitoreo, lo que permite coordinar respuestas rápidas y eficientes frente a distintos tipos de contingencias.

De acuerdo con Mauricio Kleinburg, de la misma manera, la solución forma parte de su portafolio de tecnologías orientadas a proteger a millones de ciudadanos mediante sistemas interconectados que fortalecen la capacidad de reacción institucional.

“La utilidad de tales sistemas cobra especial relevancia durante la actual temporada de lluvias, cuando diversos estados del país han registrado inundaciones derivadas de precipitaciones intensas” sentencia el directivo de Seguritech Privada.

Por ello, en este contexto, la difusión inmediata de instrucciones puede contribuir a evitar que la población ingrese a vialidades anegadas, permanezca en zonas de riesgo o retrase evacuaciones preventivas, favoreciendo una respuesta más ordenada y segura.

Para la compañía, el verdadero valor del voceo público reside en colocar la tecnología al servicio de la ciudadanía.

“Al integrarse con los Centros de Control y con otras herramientas de gestión de emergencias, estos sistemas permiten que la información crítica llegue oportunamente a la población, fortaleciendo la prevención, la coordinación institucional y la protección de la vida durante fenómenos naturales cada vez más frecuentes e intensos” concluye el directivo de Seguritech Privada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Impulsa Seguritech Privada seguridad con inteligencia operativa