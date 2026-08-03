De qué va la Ley General de Economía Circular

El gobierno de México expidió la Ley General de Economía Circular, la cual se centra en impulsar la conservación del medio ambiente del país.

El decreto presidencial se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2026 (www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGEC.pdf).

Por medio de un comunicado de prensa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales planteó que con esta iniciativa se trabajará en la creación de mecanismos enfocados en materia de circularidad a fin de incrementar la vida útil de los productos, aprovechar los residuos y determinar atribuciones para la aplicación de modelos de manera responsable.

Jorge Alberto Witker Velásquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, aplaudió que mucha gente ha ido tomando conciencia de ese problema ecológico, y precisó que quienes impulsaron esta ley son los sectores productivos, la sociedad civil, la academia y los políticos en el Congreso.

“Tenemos bastante apoyo social porque un aspecto muy interesante es que, en medio de la crisis planetaria, la ley plantea procesos de gradualidad y progresividad. Nos tenemos que comprometer, no puede haber marcha atrás”, apuntó.