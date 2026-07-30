México albergaría la Copa Oro tras el éxito en el Mundial 2026

El futbol mexicano se colocó en un sitio aún más simbólico después de haber hecho un papel protagónico en la Copa del Mundo 2026, siendo uno de los tres anfitriones del nuevo concepto de 48 equipos aparte de Estados Unidos y Canadá.

La Concacaf mira y destaca los puntos claves que logró México en su posición de local, que consideraría a nuestro país para ser anfitrión de la próxima Copa Oro del 2027, así lo reveló el narrador y comentarista mexicano, Luis Castillo, en sus redes sociales.

“Aprovechando el fenómeno Selección Mexicana de Futbol tras la reciente terminada Copa del Mundo, la Concacaf, después de muchos años, en la edición 2027, hace que la Copa Oro, sí, la Copa Oro, que después del 2003 se había jugado absolutamente en Estados Unidos, vuelve a México», afirmó el periodista.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe autorizaría que México lleve a cabo sus juegos de local en el Monumental estadio Azteca al darse cuenta del efecto elaborado en la Ciudad de México, durante los festejos de la Copa del Mundo.

Fuente: infobae