Suspenden trenes en toda Alemania por falla informática

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Suspenden trenes en toda Alemania por falla informática

Debido a graves problemas en el sistema de radiocomunicación ferroviaria, la empresa estatal Deutsche Bahn suspendió el tráfico de trenes en todo el territorio nacional este martes,

La compañía indicó que los trenes están siendo retenidos temporalmente en puntos adecuados hasta que pueda garantizarse una continuación segura del viaje.

«Nuestros técnicos trabajan a toda marcha para solucionar la incidencia», declaró un portavoz a la agencia de noticias DPA.

El fallo afectó el sistema de radio digital GSM-R usado para las operaciones y comunicaciones ferroviarias en toda la red de Deutsche Bahn.

Fuente: DW

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