500 Global invertirá 300,000 dólares en startups de América Latina

El dinero para startups en América Latina no desapareció, pero cambió de humor. Después del entusiasmo desbordado de 2021 y 2022, cuando levantar capital parecía parte natural del camino emprendedor, los fondos volvieron a mirar con más calma, más preguntas y menos tolerancia a las promesas sin negocio detrás.

En ese contexto, 500 Global abrirá una convocatoria regional para seleccionar cinco startups de América Latina, con una inversión de 300,000 dólares para cada una. De acuerdo con el comunicado enviado por la firma, el programa también contempla mentoría especializada y vínculos con el ecosistema de Silicon Valley.

La convocatoria estará abierta del 1 al 31 de julio. Las startups que apliquen antes del 15 de julio recibirán respuesta hasta en un mes, según la información compartida por la firma.

El regreso del capital, pero no del dinero fácil

La noticia llega en un momento interesante para el ecosistema. La inversión en startups latinoamericanas creció 26% en 2024 frente a 2023, de acuerdo con un estudio de Endeavor y Glisco Partners citado por Reuters. Sin embargo, el mismo reporte advierte que el capital se está concentrando más en compañías maduras: estas recibieron 65% del capital levantado en 2024, frente a 46% un año antes.

Eso explica por qué una convocatoria enfocada en etapa temprana importa. No se trata solo de que haya dinero disponible, sino de quién está dispuesto a asumir el riesgo de entrar cuando la empresa todavía está afinando producto, mercado y modelo de negocio.

500 Global no es un actor nuevo en la región. La firma señala en su sitio oficial que hizo su primera inversión en América Latina en 2012 y que desde entonces ha construido un portafolio de más de 300 startups con sede regional.

Fuente: emprendedor.com