El acceso al agua potable depende no solamente de la infraestructura hidráulica de una ciudad, sino también de la capacidad financiera de los organismos encargados de operar y mantener el servicio. En entidades con un crecimiento urbano acelerado como Nuevo León, garantizar el funcionamiento de redes de distribución, drenaje y plantas de tratamiento implica inversiones constantes que requieren recursos permanentes.

Con ese contexto, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey relanzó el programa “Liquida Ahorra”, una estrategia orientada a ayudar a usuarios domésticos con adeudos acumulados a regularizar su situación mediante descuentos importantes y facilidades de pago.

Durante la presentación del programa en el municipio de Juárez, Eduardo Ortegón Williamson, director general de Agua y Drenaje de Monterrey, explicó que el esquema está dirigido principalmente a personas que tienen cuatro meses o más sin pagar su recibo. A través de pagos únicos, los usuarios podrán acceder a descuentos superiores al 50 por ciento sobre su adeudo.

Para Eduardo Ortegón Williamson, este tipo de iniciativas no solamente representan un apoyo económico para las familias, sino también una herramienta que permite fortalecer la operación del sistema hidráulico metropolitano.

El reto de sostener la infraestructura hidráulica

El crecimiento poblacional y urbano de Nuevo León ha incrementado la demanda de agua potable y servicios sanitarios en toda la zona metropolitana. Esto obliga a realizar inversiones permanentes en mantenimiento, ampliación de redes y modernización de equipos.

Eduardo Ortegón Williamson señaló que la recaudación de los usuarios es un componente esencial para sostener estas obras y mejorar el servicio en distintos municipios. De acuerdo con el director, los recursos obtenidos permiten financiar trabajos de renovación de infraestructura hidráulica y sanitaria, así como proyectos enfocados en hacer más eficiente la distribución del agua.

“Estamos trabajando todos los días para mejorar la distribución, para cuidar mejor el agua, para invertir en infraestructura y para dar un servicio más eficiente”, expresó durante el arranque del programa.

La estrategia busca regularizar más de 400 mil cuentas rezagadas en municipios como Juárez, García, Monterrey, Guadalupe, Apodaca, Escobedo, Pesquería, Salinas Victoria y San Nicolás, donde se concentra una parte importante de los adeudos acumulados.

Especialistas en gestión hídrica coinciden en que mantener finanzas sanas en los organismos operadores es fundamental para responder a las necesidades de las ciudades, especialmente en contextos donde la demanda de agua continúa creciendo año con año.

Facilidades para aliviar la economía familiar

Además del objetivo financiero y operativo, “Liquida Ahorra” también fue planteado como un programa de apoyo social para usuarios que atraviesan dificultades económicas y necesitan opciones accesibles para ponerse al corriente.

La alcaldesa de Juárez, Mónica Oyervides, destacó que muchas familias tienen disposición para regularizar sus pagos, pero requieren esquemas flexibles que no afecten todavía más su economía cotidiana.

En la misma línea, el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia Cruz, señaló que el programa genera beneficios tanto para la ciudadanía como para las instituciones encargadas de garantizar el suministro de agua y drenaje.

Las personas interesadas podrán realizar sus pagos a través de distintos canales, incluyendo oficinas comerciales, brigadas móviles, cajeros automáticos, aplicación móvil, página web y tiendas OXXO. Dependiendo del punto de atención, se aceptan pagos en efectivo, tarjeta y cheque.

Con esta nueva edición de “Liquida Ahorra”, Eduardo Ortegón Williamson busca impulsar una cultura de regularización que permita fortalecer la infraestructura hídrica de Nuevo León y mantener la capacidad operativa de Agua y Drenaje de Monterrey frente a los desafíos del crecimiento urbano.

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