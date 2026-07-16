Brote de diarrea explosiva por ciclosporiasis podría llegar a México

Un brote de diarrea explosiva causado por el parásito Cyclospora cayetanensis afecta ya a 34 estados de Estados Unidos y podría llegar a México en las próximas semanas, advirtió el infectólogo Alejandro Macías.

Señaló haber atendido ya casos del parásito en territorio nacional.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportan 1,645 casos confirmados desde mayo, una cifra cuatro veces mayor a la del mismo periodo de 2025, y la investigación sobre la fuente de contaminación sigue abierta.

El parásito no se transmite de persona a persona. Requiere madurar aproximadamente una semana en el ambiente antes de volverse infectante, y contamina principalmente el agua de riego que abastece cultivos de vegetales de hoja verde. Macías advierte que las condiciones de temperatura y humedad de la temporada de lluvias en México son propicias para su propagación.

“Están dadas las circunstancias, sobre todo en la temperatura y en la humedad de los tiempos de lluvias. Es perfectamente posible que llegue”, dijo Macías en entrevista con Uno TV.

El brote comenzó a dispararse desde el 22 de junio. Michigan, que normalmente registra alrededor de 50 casos al año, llegó a reportar casi 1,000 en pocas semanas, el mayor brote en la historia del estado.

Hasta el 13 de julio no se han reportado muertes. El número real de infectados es probablemente mayor, ya que el parásito no forma parte de los análisis de heces de rutina.

Fuente: Infobae