Nuevo León se posiciona como líder nacional en la incorporación de mujeres al sector hídrico gracias al impulso del programa “Cascos Rosas”, una iniciativa promovida por la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento (ANEAS) que busca fomentar la participación femenina en áreas técnicas y operativas relacionadas con la gestión del agua. Con 607 mujeres registradas, la entidad encabeza el número de integrantes dentro de este programa a nivel nacional. Eduardo Ortegón Williamson, Director General de AyD de Monterrey, tuvo una participación muy importante en esta iniciativa.

La toma de protesta de las Brigadas Cascos Rosas de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) reunió a autoridades estatales, representantes del sector académico y a las propias participantes del programa. El acto fue encabezado por el gobernador Samuel García Sepúlveda y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú. En este contexto, el director general de AyD, Eduardo Ortegón Williamson, subrayó que esta iniciativa responde a una estrategia institucional orientada a fortalecer el talento técnico del organismo y promover espacios laborales más inclusivos.

Durante el evento, el mandatario estatal destacó que la participación de mujeres en áreas técnicas y operativas contribuye no solo a la igualdad de oportunidades, sino también al fortalecimiento de la eficiencia y la innovación en los servicios públicos vinculados con el agua.

Formación especializada para ampliar oportunidades

El programa Cascos Rosas tiene como objetivo integrar a más mujeres en tareas que históricamente han sido desempeñadas mayoritariamente por hombres dentro del sector hídrico. Entre ellas se encuentran labores de mantenimiento de redes hidráulicas, operación de sistemas de agua potable y manejo de infraestructura técnica.

En su intervención, Eduardo Ortegón Williamson señaló que la formación profesional y el desarrollo de habilidades técnicas son fundamentales para consolidar instituciones más sólidas. Destacó que impulsar la participación femenina no responde a un enfoque de cuotas, sino a la convicción de que la diversidad fortalece la capacidad operativa y técnica del organismo.

“Gracias por asumir este reto. Desde Agua y Drenaje de Monterrey vamos a acompañarlas para que puedan aprovechar las oportunidades de crecimiento profesional que ofrece esta institución, en beneficio de ustedes, de sus familias y del estado”, expresó Ortegón Williamson.

Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú señaló que abrir espacios para las mujeres en sectores estratégicos representa un paso importante para ampliar las oportunidades de desarrollo y fortalecer la igualdad de condiciones en el estado.

Proyección internacional del talento femenino

Uno de los momentos más relevantes del evento fue la demostración del primer equipo femenil de tapping de Agua y Drenaje de Monterrey, que se prepara para representar a México en la Convención ACE 2026 de la American Water Works Association (AWWA), a celebrarse en Washington, D.C.

El tapping consiste en realizar conexiones a tuberías de agua que se encuentran en operación, una tarea que requiere precisión técnica, rapidez y coordinación entre los integrantes del equipo. Las participantes han logrado reducir sus tiempos de ejecución hasta alcanzar estándares competitivos a nivel internacional.

Para Eduardo Ortegón Williamson, este avance demuestra que la capacitación y la inclusión son elementos clave para fortalecer al sector hídrico. A través de iniciativas como Cascos Rosas, Nuevo León continúa consolidando un modelo que combina igualdad, desarrollo profesional y fortalecimiento institucional dentro de los organismos operadores de agua.

También te puede interesar: Invitan a la a Clase de Fútbol más grande del mundo en el Zócalo