Destituyen a rector Universidad Autónoma de Campeche

Durante la madrugada de ayer, Fanny Guillermo Maldonado fue designada como nueva rectora de la Universidad tras la detención de José Abud Flores por presunta posesión de estupefacientes.

Esta situación provocó que horas más tarde, el consejo universitario tomara la decisión tras aprobar la destitución del exrector y elegir a la nueva responsable.

Tras la conformación del nombramiento de la nueva rectora de la UAC, las redes sociales de la Universidad Autónoma de Campeche felicitaron y dieron la bienvenida a Fanny Maldonado.

En tanto, ayer miércoles por la mañana se cumplieron las 48 horas del exrector de la universidad y sus acompañantes; J.A.F., L.S.G. y el chofer serían llevados al cereso de San Francisco Kobén donde esperarán el llamado a su audiencia inicial por el delito de posesión de crystal.

Al ser posesión simple podría ser encarcelado desde 20 días a 2 meses de prisión.

