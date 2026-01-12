Denuncian desaparición de mujeres en funeral de periodista

La desaparición de Wendy Arantxa Portilla Ramos y Karime Monserrat Murrieta Reséndiz en Poza Rica, Veracruz, mantiene en vilo a familiares, amigos y autoridades.

Ambas jóvenes de 23 años fueron vistas por última vez el 10 de enero de 2026, en el cementerio Jardines de los Ángeles. Ello, tras participar en los servicios funerarios de Carlos Leonardo Ramírez Castro, periodista asesinado días antes en la misma ciudad.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) implementó el Protocolo Alba y mantiene abiertas diversas líneas de investigación.

De acuerdo con los reportes de medios locales, Portilla Ramos y Murrieta Reséndiz acompañaron a familiares y amigos durante el funeral realizado en el cementerio ubicado sobre la carretera Poza Rica–Coatzintla. Desde ese momento, no se conoce su paradero.

¿Qué se sabe de las dos jóvenes?

La madre de Wendy Arantxa Portilla, en una publicación en redes sociales, pidió: “Familia, amigos y conocidos, ayúdenme a compartir esta imagen. Ella es mi hija y está desaparecida desde anoche. Su nombre es Wendy Arantxa Portilla Ramos, tiene 23 años”.

La ficha oficial de búsqueda emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Veracruz describe que Wendy Arantxa Portilla Ramos mide 1.60 metros, tiene ojos café oscuro, piel blanca y cabello corto teñido de rojo.

Fuente: Infobae