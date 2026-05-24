Nueva App México Invita conectará con la pasión futbolera

Toda la emoción de los estadios y la magia de México estarán al alcance del celular a través de la app móvil México Invita, diseñada por el Gobierno de México para que visitantes y habitantes conozcan el país durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la finalidad de impulsar una derrama económica en las 32 entidades federativas a través de su riqueza cultural, gastronómica y turística.

Este jueves, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, presentaron México Invita, una aplicación móvil que pondrá en manos de las personas usuarias la oferta turística y cultural de México, así como diversas opciones de movilidad rumbo al máximo evento de futbol.

La titular de la Secretaría de Turismo señaló que México Invita representa una herramienta de servicio al turista que permitirá planear viajes de manera sencilla y accesible, con la facilidad de reserva de boletos para el Tren Maya, así como integrar la oferta turística y cultural, como museos y zonas arqueológicas, de todo el país y de las tres sedes mundialistas.

“Esta aplicación permitirá que las y los visitantes conozcan más de 290 rutas turísticas, descubran recomendaciones de nuestros Pueblos Mágicos y accedan a información útil para recorrer México de forma más segura, práctica y conectada”, destacó la titular de la Secretaría de Turismo.