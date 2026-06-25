La transformación digital del sector del entretenimiento también ha cambiado la forma en que los usuarios se relacionan con las apuestas deportivas. Hoy, la experiencia del cliente ya no se divide entre lo que ocurre en una sala física y lo que sucede en una plataforma en línea. Por el contrario, el mercado avanza hacia modelos integrados en los que el usuario espera continuidad, personalización y acceso a los mismos servicios sin importar el canal desde el que participe.

Con ello en mente, Logrand Entertainment Group anunció una alianza estratégica con Altenar, proveedor internacional de soluciones de sportsbook, con el objetivo de fortalecer su ecosistema de apuestas deportivas a través de una experiencia omnicanal. La colaboración incluye la incorporación de la tecnología de Altenar en las plataformas digitales jubilee.mx y vivento.mx, así como su integración con las operaciones presenciales del grupo a través de la solución Calimaco.

Esta decisión forma parte de la estrategia de innovación de Logrand Entertainment Group, que busca consolidar una propuesta de entretenimiento más conectada y competitiva en el mercado mexicano. Con esta implementación, la compañía pretende ofrecer una experiencia de apuesta uniforme en sus distintos puntos de contacto, integrando la operación digital con la presencial bajo una misma lógica tecnológica.

Integración de la experiencia entre plataformas digitales y salas físicas

La apuesta por un modelo omnicanal responde a una tendencia clara en la industria: los usuarios ya no perciben el mundo físico y el digital como espacios separados. En cambio, esperan poder moverse entre ambos con facilidad, manteniendo el acceso a una experiencia coherente y personalizada.

De acuerdo con Logrand Entertainment Group, la integración con Altenar permitirá trabajar con una sola plataforma de sportsbook y una visión unificada del jugador, conectando la experiencia en línea de jubilee.mx y vivento.mx con la operación en sus salas físicas. Esto significa que la compañía podrá gestionar de manera más eficiente la interacción con sus usuarios y adaptar mejor su oferta a sus hábitos de consumo.

Eduardo Peláez, director de Operaciones en Línea de Logrand Entertainment Group, señaló que esta colaboración responde precisamente a esa necesidad de construir una experiencia consistente sin importar el punto de contacto. Además, explicó que la elección de Altenar obedece a una visión de largo plazo, en la que la tecnología no se concibe solo como una herramienta operativa, sino como un factor clave para acompañar el crecimiento de la compañía en el mercado de apuestas deportivas.

Por su parte, Gerardo González, gerente de Sportsbook de Logrand Entertainment Group, subrayó que la empresa buscaba un aliado estratégico con conocimiento del mercado local y capacidad para responder a las expectativas del apostador mexicano, más allá de una relación tradicional con un proveedor tecnológico.

Tecnología, personalización y crecimiento en el mercado mexicano

La integración con Altenar permitirá a Logrand Entertainment Group sumar capacidades avanzadas para su operación de sportsbook, entre ellas herramientas de trading, funciones de localización y soluciones diseñadas específicamente para adaptarse a las preferencias de los usuarios en México. En un mercado cada vez más dinámico y competitivo, este tipo de recursos resulta clave para ofrecer una propuesta diferenciada y con mayor capacidad de adaptación.

Desde la perspectiva de Altenar, la alianza también representa una oportunidad para consolidar su presencia en un mercado de alto potencial como el mexicano. Diego Salas, director de Ventas de la firma, destacó que la colaboración con Logrand Entertainment Group refleja el objetivo de llevar tecnología de sportsbook de clase mundial a operadores que buscan crecer tanto en sus canales digitales como en sus operaciones presenciales.

Para Logrand Entertainment Group, el movimiento forma parte de una estrategia más amplia de evolución de su oferta de entretenimiento. La empresa, que se ha consolidado como un actor relevante en los sectores de casinos, apuestas y hospitalidad en México, busca reforzar su posición dentro de la industria a través de herramientas que le permitan responder a nuevas formas de consumo y a un público que demanda mayor conectividad entre servicios.

Con esta alianza, Logrand Entertainment Group no solo amplía su infraestructura tecnológica, sino que también refuerza una visión de negocio centrada en la integración de canales, la personalización de la experiencia y la innovación como eje de crecimiento en el mercado mexicano de apuestas deportivas.

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