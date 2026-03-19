Crean mapa de organizaciones criminales extranjeras en México

En México no sólo hay presencia de cárteles mexicanos, también de mafias internacionales, así lo reveló la investigación del Víctor Manuel Sánchez Váldes.

Según el mapa que creó el experto en seguridad, en los 32 estados operan grupos criminales de estos países: Albania, Canadá, China, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Israel, Italia, Rumania, Rusia y Venezuela.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el Investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y doctor por el CIDE contó que esta investigación surgió a partir de otra sobre la distribución del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)y el Cártel de Sinaloa en países extranjeros para Nexos.

“Lo que hice fue empezar a revisar estado por estado diferentes nacionalidades y encontrar notas periodísticas que documentaran la presencia de estos criminales de alto perfil, o mafias, y los registré en una base de datos. A partir de ahí fue que construí el artículo y el mapa”, expresó.

Mafias

Respecto a las mafias con mayor presencia en la República, el investigador encontró que las organizaciones colombianas son las que tienen una mayor cobertura en México. “No es que sea un solo grupo, sino que son diferentes grupos, pero comparten nacionalidad y están presentes en la mayoría de las entidades de México, como esquemas de fraude. Esto que se conoce como el ‘gota a gota’”.

Agregó que las organizaciones delictivas colombianas están presentes en alrededor de 30 de las entidades federativas.

Fronteras, punto clave de organizaciones criminales

El mapa devela que las organizaciones criminales extranjeras tienen mayor concentración en estados fronterizos de México, así como la Ciudad de México y el Estado de México. Ante ese fenómeno, Víctor Manuel explicó que la razón es la conexión internacional; ya sea por la facilidad de llegar al Aeropuerto Benito Juárez o por pasar desapercibidos en los estados con mayor presencia de turistas.