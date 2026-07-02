Muere Kenzo, el tigre de Bengala blanco

Kenzo, el tigre de Bengala blanco que escapó el sábado 27de julio de Animal Experience México en Tepetlaoxtoc, Estado de México, murió durante el operativo de captura este jueves 2 de julio, confirmaron autoridades y especialistas.

El tigre de bengala recibió disparos y fue sedado, pero falleció por presunto mal manejo de los anestésicos, según acusó el presidente de la Asociación Nacional de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta.

En un video colocado en redes sociales, Zazueta culpó directamente a los veterinarios Ivonne Casigne y Fernando Marín, contratados por la PROFEPA, por falta de experiencia y certificación del CONCERVET.

Según testigos, Kenzo fue baleado primero por la policía y luego anestesiado en un estado de alto estrés, lo que provocó su muerte.

Ernesto Zazueta lamentó que las autoridades ambientales intentaran un “montaje” al anunciar su traslado al Zoológico de Zacango, cuando en realidad el animal falleció en el sitio de la captura.

El tigre había permanecido prófugo durante varios días en zonas cerriles de Tepetlaoxtoc, generando alerta entre la población, y durante su escape, se reportó que mató un caballo; el operativo involucró a decenas de elementos de Protección Civil, policía y especialistas.

Fuente: SDP