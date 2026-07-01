Profepa asegura precautoriamente cinco felinos en Durango

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) participó en un cateo a un inmueble en el municipio de Durango, Durango, que derivó en el aseguramiento precautorio de cinco felinos que ahí se encontraban.

En atención a una solicitud de apoyo realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), personal de la Profepa, de manera conjunta con elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la FGR, procedieron a verificar las instalaciones de un inmueble.

En el sitio, se encontraron cinco felinos: tres tigres de Bengala blancos (Panthera tigris), un ocelote (Leopardus pardalis) y un lince (Lynx rufus). En el caso de los tigres de Bengala, se trata de dos ejemplares adultos, un macho y una hembra, así como una hembra juvenil, los cuales presentan condición corporal normal y signos de deshidratación; además, a la hembra adulta se le detectó una extracción dental de colmillos y garras mutiladas, mientras que el macho presentaba una fractura dental con complicaciones.

El tigre de Bengala es un carnívoro felino exótico que no se encuentra enlistado en la NOM-059-SEMARNAT-2010; sin embargo, el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) lo enlista en peligro de extinción.

En cuanto al ocelote, se trata de un ejemplar adulto con condición corporal ligeramente baja, que al momento de la revisión presentó signos de deshidratación y diarrea con sangre. Esta especie está en peligro de extinción de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010. Finalmente, el lince es una hembra adulta con condición corporal normal, alerta y responsiva, con comportamiento agresivo.