Llega La Gran Escapada 2026 con vuelos, hoteles y paquetes en descuento

La Secretaría de Turismo lanzó la segunda edición de La Gran Escapada, conocida como el “Buen Fin del turismo”. En la plataforma podrás encontrar descuentos en vuelos, hoteles y paquetes de viaje.

Además, por el Día del Padre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que regalará a papás mexicanos que cumplan años el 21 de junio seis viajes dobles al sureste.

Si tienes ganas de viajar, te contamos cuándo es y qué ofertas habrá en La Gran Escapada 2026 y cómo aprovecharlas para planear tu próxima salida.

Como regalo de Día del Padre, el gobierno federal regalará seis viajes dobles a quienes cumplan años en la mera fecha festiva.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, explicó que los papás que cumplan años el domingo 21 de junio podrán participar para ganar uno de los seis viajes dobles al sureste mexicano.

Se trata de un viaje redondo con un acompañante en Mexicana de Aviación, recorrido en el Tren Maya y hospedaje en los hoteles del Mundo Maya.

¿Cómo ganarlos? Para participar, los papás deberán entrar, este 19 de junio a las 14:00 horas, a la página de la Secretaría de Turismo en Instagram (@sectur_mx), donde aparecerá un registro para poder ser uno de los seis ganadores.

Fuente: Chilango