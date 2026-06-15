La agenda reporta varias concentraciones y plantones en la Ciudad de México como protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la caseta de Tlalpan, con demandas como la derogación de la Ley del ISSSTE 2007.

También regreso al antiguo sistema de pensiones, mejores condiciones laborales, incremento salarial y mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social. Se prevé paso libre en las casetas y una afluencia considerable de manifestantes.

Grupos como el Núcleo de Solicitantes de Vivienda y la Unión Ciudadana Democrática se movilizan en la Secretaría de Vivienda en Iztacalco para exigir su incorporación a programas habitacionales y atención de las autoridades.

Por otro lado, organizaciones ambientales convocan a una reunión informativa en defensa del ajolote mexicano en el Palacio de Bellas Artes. Denunciarán la contaminación de los canales de Xochimilco y exigirán un modelo sostenible de gestión del agua para la ciudad.

Plantones

Respecto a plantones, se reportan acciones prolongadas de habitantes del municipio de San Juan Mazatlán, Oaxaca, frente al Tribunal Electoral, pidiendo la destitución de su presidente municipal; así como plantones de la CNTE por la reinstalación de mesas de diálogo con el gobierno federal. Otros movimientos incluyen a familiares de ex trabajadores de Pemex exigiendo indemnización, colectivos estudiantiles del IPN que demandan la destitución de directores y transparencia administrativa, y acciones de resistencia civil en contra de desalojos o en apoyo a causas indígenas y de derechos humanos.

El documento también incluye una agenda de eventos culturales, deportivos y de entretenimiento para los próximos días, con actividades en distintos puntos emblemáticos de la ciudad como el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Revolución y centros deportivos. Se anuncian festivales, conciertos, partidos de béisbol y transmisiones públicas de partidos del Mundial de FIFA 2026, así como conferencias y exposiciones tecnológicas. Algunos eventos destacan por su alta afluencia esperada y por implicar cortes viales o concentraciones masivas.

Fuente: Infobae