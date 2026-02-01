Científicos del IPN rumbo al temible Paso de Drake

Investigadores del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) – Unidad Sinaloa del IPN se preparan para participar en una expedición científica en la Antártida.

Esto, dentro de un consorcio internacional que busca entender mejor cómo las Olas de Calor Marinas afectan el clima y los ecosistemas, incluyendo su impacto en regiones lejanas como el Golfo de California.

Su misión combinará clima, oceanografía y colaboración global, todo desde uno de los lugares más extremos del planeta.

Una expedición polar con sello politécnico

Este año, cuatro investigadores del CIIDIR Sinaloa del IPN —Diana Cecilia Escobedo Urías, Andrea Patricia Manrique Cantillo, Enrique de Jesús Morales Acuña y Renato Leal Moreno— se suman a una expedición internacional en la península Antártica. Todo en el marco de la Doceava Expedición Antártica de Colombia.

La finalidad es estudiar el impacto de las Olas de Calor Marinas (OCM) sobre los procesos climáticos y oceanográficos en esa región y su relación con fenómenos que afectan el noroeste de México, como sequías y estrés térmico.

Las olas de calor marinas, que son aumentos sostenidos de temperatura en grandes cuerpos de agua, están bajo la lupa de climatólogos y oceanógrafos por su papel en la redistribución de energía y su influencia en patrones climáticos extremos.

El equipo politécnico empleará datos satelitales, mediciones “in situ” y modelos de reanálisis. Ello, para evaluar cómo estos eventos marinos pueden alterar ecosistemas y recursos hídricos.