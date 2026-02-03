El investigador español Mariano Barbacid logró algo que durante años parecía imposible: hacer desaparecer tumores pancreáticos en modelos experimentales. No es aún la cura definitiva en humanos, pero sí uno de los avances más relevantes en la historia reciente de esta enfermedad.

Un pionero en la genética del cáncer

Mariano Barbacid es uno de los investigadores más influyentes en la oncología molecular. En los años 80 fue clave en la identificación del primer oncogén humano, HRAS, un hallazgo que cambió la comprensión del cáncer como enfermedad genética.

Tras una exitosa carrera en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, regresó a España para fundar y dirigir el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), donde continuó desarrollando investigación de alto impacto.

Su enfoque siempre ha sido claro: entender las bases moleculares del cáncer para diseñar terapias específicas, en lugar de depender únicamente de tratamientos generalizados como la quimioterapia.

El desafío del cáncer de páncreas

El cáncer de páncreas es considerado uno de los más letales. Según datos de la American Cancer Society y la Organización Mundial de la Salud, su tasa de supervivencia a cinco años sigue siendo baja en comparación con otros tumores sólidos.

Una de las razones es que suele diagnosticarse en etapas avanzadas y presenta resistencia a muchos tratamientos convencionales.

Fuente: emprendedor.com