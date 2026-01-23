Capturan en Michoacán a César Alejandro Sepúlveda «El Botox»

Fuerzas federales y estatales capturaron en Michoacán a César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Botox, señalado como principal generador de violencia en la región de la Tierra Caliente michoacana.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el detenido está implicado en el asesinato del líder citricultor Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), ocurrido en octubre pasado.

También es identificado como jefe de una red de extorsión que mantenía bajo control la producción de limón en la región.

El operativo para capturar a El Botox, quien tenía siete órdenes de aprehensión e incluso el Departamento de Justicia de EU ofrecía por él cinco millones de dólares, duró 15 horas y participaron 300 militares y policías. Fue ubicado en Cenobio Moreno, una localidad cercana a Apatzingán.

El Botox se inició como traficante de metanfetaminas y formó parte de La Familia Michoacana. En 2013, ante la aparición de las autodefensas en la entidad, se unió a los civiles armados para combatir a sus exaliados.

Hasta su detención era líder de Los Blancos de Troya, una de las células criminales más violentas y vinculada con Los Viagras y el Cártel Jalisco. El grupo opera con armas de grueso calibre, drones con bombas y artefactos explosivos improvisados, así como minas antipersonales.

Fuente: Excélsior