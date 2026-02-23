Capacitarán a MiPyMEs en CDMX, Nuevo León y Jalisco para aprovechar el Mundial

En solo unos meses, México será anfitrión de uno de los eventos deportivos más icónicos de 2026: el Mundial. Los millones de aficionados nacionales e internacionales que recorrerán el país lo convertirán también en un importante generador de derrama económica sin precedentes.

Los sectores más beneficiados son el comercio, los servicios, la gastronomía, el turismo y el entretenimiento.

Ante este escenario, la preparación de los negocios locales será clave para que esta oportunidad pueda traducirse en crecimiento, ingresos y un impacto duradero en las economías locales del país.

Con este objetivo, OLA México y Visa se aliaron para organizar tres eventos empresariales, uno en cada una de las ciudades sede del evento deportivo: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

Estos eventos están diseñados para que micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) se preparen para aprovechar las oportunidades que traerá este evento. Con conocimiento especializado y herramientas prácticas en procesos de digitalización, planeación financiera y gestión empresarial, los asistentes contarán con bases fundamentales para que sus negocios puedan competir en un entorno de alta demanda y consumidores globales.

¿Cómo necesitan prepararse los negocios?

De acuerdo con la investigación realizada por OLA México, los aficionados que llegarán a México durante el Mundial tienen distintos hábitos de consumo, expectativas y comportamientos de compra específicos.

Algunos datos que arroja el estudio de OLA México son:

Sudáfrica – Hablan principalmente inglés. Tienen baja tolerancia al picante; prefieren sabores ahumados, carnes y porciones abundantes. Suelen pagar con tarjeta y pagos sin contacto.

Corea del Sur – Hablan coreano, pero todos tienen buen nivel de inglés. Toleran el picante y son altamente digitales, prefiriendo pagar sin contacto con wallets móviles.

Japón – Hablan japonés y no siempre inglés. No les gusta el picante; prefieren sabores suaves y bien definidos. La mayoría de sus pagos los realizan con tarjeta.

Túnez – Hablan árabe y francés, y un nivel básico de inglés. Aunque toleran el picante, valoran más los sabores de especias. Usualmente pagan con tarjeta.

