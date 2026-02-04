Caifanes se presentará en el Centro Ceremonial Otomí

La banda mexicana Caifanes realizará un concierto único en el Centro Ceremonial Otomí de Temoaya, Estado de México, programado para el próximo 18 de abril de 2026 a las 19:00 horas.

El evento busca conjugar la propuesta artística del grupo con el carácter espiritual y ancestral de este espacio emblemático. Tradicionalmente está reservado para rituales y festividades del pueblo otomí.

El Centro Ceremonial Otomí destaca por su arquitectura y simbolismo. Ubicado a más de 2 mil 600 metros sobre el nivel del mar, este recinto fue inaugurado en 1980 con el objetivo de preservar la cultura otomí.

Su diseño incluye plazas circulares, monolitos y una pirámide, elementos que reflejan la cosmovisión y las tradiciones de la comunidad.

Habitualmente es utilizado para ceremonias sagradas, lo que otorga un contexto especial al concierto anunciado por la agrupación liderada por Saúl Hernández.

La intervención artística de Caifanes en este recinto propone a los asistentes una vivencia distinta a la de sus presentaciones habituales. El anuncio generó expectativa entre los fans, quienes podrán adquirir sus boletos a través del sistema E-ticket a partir del 6 de febrero.

Se espera una amplia demanda por el atractivo que representa presenciar a una de las bandas más representativas del rock mexicano en un entorno que invita a la introspección y la conexión cultural.

En el Auditorio Nacional

Además del espectáculo en Temoaya, Caifanes confirmó nuevas fechas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, con una función programada para el 29 y 30 de mayo de 2026.

El grupo mantiene una presencia constante en escenarios de gran relevancia. Consolidan su trayectoria como referente del género en el país. Cabe señalar que los boletos para los shows en el “Coloso de Reforma” ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketmaster.