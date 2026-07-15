Ciberseguridad no es opcional en las fintech: Hagemeister Rey.

Norman Hagemeister Rey, especialista en innovación financiera, advierte que la ciberseguridad dejó de ser un valor agregado para convertirse en un requisito mínimo de operación en el sistema financiero, tanto en México como en el ámbito internacional.

En un entorno marcado por el alto volumen de operaciones digitales y el crecimiento constante de las amenazas, el especialista sostiene que ninguna institución financiera —banco o Fintech— puede operar hoy sin una estrategia sólida de ciberseguridad. Esta advertencia cobra relevancia ante el creciente interés de los ciberdelincuentes en México.

Según un estudio de Kaspersky, el año pasado se registraron 294 mil intentos de ataque de ransomware contra el sector financiero mexicano, cifra que sitúa al país en el puesto 11 a nivel mundial en cuanto a amenazas de este tipo. El ransomware es un tipo de malware que infecta equipos, archivos o documentos y compromete el acceso a los sistemas.

Ransomware y phishing, las amenazas más comunes, señala Hagemeister Rey

De acuerdo con Norman Hagemeister Rey, el ransomware es la principal amenaza para la banca tradicional, mientras que el phishing concentra el 27% de los ciberataques dirigidos a las Fintech. A esto se suma el episodio confirmado por el Banco de México (Banxico) a principios de abril, cuando dos instituciones bancarias sufrieron vulneraciones que paralizaron sus servicios de transferencias electrónicas durante horas.

Ante este escenario, el especialista identifica tres frentes clave para que el ecosistema Fintech evite los errores ya cometidos por la banca tradicional:

Marcos de seguridad para la inteligencia artificial, ante el aumento de fraudes con deepfakes de voz y rostro. Autenticación multifactor para no depender de un único método de verificación. Parches de seguridad ágiles, aprovechando que los stacks tecnológicos modernos de las Fintech. permiten actualizaciones más rápidas que los sistemas bancarios heredados.

Con 20 años de experiencia en el sector financiero, Norman Hagemeister Rey remarcó que la confianza en el sistema financiero depende de la resiliencia de cada uno de sus eslabones. Alinearse con las mejores prácticas globales de ciberseguridad, concluye, ya no es una opción, sino una condición indispensable para que las Fintech mexicanas sigan siendo competitivas.