Finsus brinda servicios financieros en zonas rurales.

La Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Finsus acaba de posicionarse como una institución de referencia en la inclusión financiera en México, al estar presente en el 64% de los municipios con menos de 15 mil habitantes. De acuerdo con la empresa, el objetivo es contribuir a la estrategia nacional para reducir la pobreza rural hacia 2030.

Mediante un servicio totalmente digital, la Sofipo ofrece a las personas de entornos marginados la posibilidad de abrir cuentas de ahorro e inversión, solicitar créditos y realizar pagos y transferencias.

A la par, Finsus alcanzó en diciembre de 2025 una colocación de 13 mil millones de pesos en créditos para pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de entornos marginados.

Con base en estos resultados, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) posicionó a la institución como la Sofipo número uno en financiamiento a PyMEs y a sectores históricamente marginados en México. Además, destacó el papel que ha desempeñado a nivel microeconómico en impulsar el comercio formal mediante el financiamiento de locales y comercios rurales.

Finsus y su apuesta por la inclusión financiera

Como parte de la oferta de Finsus, la institución también ha desarrollado el programa “Mi Primer Mentor Empresarial” con el que busca acompañar y asesorar a artesanos y emprendedores del sureste mexicano para fortalecer la actividad económica en la región.

Actualmente, este programa ha beneficiado a 11 mil personas de zonas rurales de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, especialmente a pequeños productores agrícolas de café, cacao y otros cultivos estratégicos de la región.

Para Finsus, la arquitectura digital que ha desarrollado la institución se convierte en un motor tangible para elevar los ingresos de los hogares rurales y fortalecer la resiliencia económica de México.