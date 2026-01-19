Arturo Ramírez Rangel gana Plata en los World Sports Photography Awards 202

El fotógrafo mexicano Arturo Ramírez Rangel obtuvo un reconocimiento internacional al ser distinguido con el segundo lugar (Silver Winner) en la categoría MMA / Martial Arts dentro de los World Sports Photography Awards 2026, certamen respaldado por Canon y considerado una de las plataformas más importantes para reconocer la excelencia visual en la fotografía deportiva.

La imagen premiada, titulada “Nose Shoot”, destaca por capturar un instante de máxima exigencia física dentro de un combate de artes marciales mixtas: un momento donde la técnica, la potencia y la intensidad convergen en una escena de gran impacto. La fotografía resalta por su composición, el control del detalle y la capacidad de congelar el dramatismo propio del deporte de contacto, aportando una narrativa visual que trasciende el resultado deportivo.

Reconocimiento

Este reconocimiento posiciona a Ramírez Rangel como uno de los fotógrafos mexicanos con mayor proyección internacional en el ámbito deportivo. En una categoría particularmente compleja —por la velocidad de los movimientos, la variación de iluminación y la imprevisibilidad de la acción— su trabajo fue seleccionado entre participantes de distintas regiones del mundo, confirmando la calidad y el nivel competitivo de su propuesta fotográfica.

“Recibir este reconocimiento es un honor enorme. Para mí, la fotografía de MMA no solo es acción: es emoción, tensión y humanidad. ‘Nose Shoot’ representa ese instante donde todo ocurre en una fracción de segundo.”

Además de enaltecer el trabajo individual del fotógrafo, el resultado representa un motivo de orgullo para México dentro del ecosistema creativo vinculado al deporte. La distinción obtenida en los World Sports Photography Awards reafirma el valor de la fotografía como un testimonio histórico y emocional: una herramienta capaz de inmortalizar momentos únicos y de proyectar el deporte desde una mirada artística, periodística y cultural.

“El logro de Arturo Ramírez Rangel confirma el crecimiento y profesionalización de la fotografía deportiva mexicana, así como su capacidad para competir y destacar en escenarios internacionales.”

Con esta distinción, Arturo Ramírez Rangel suma un reconocimiento de alto prestigio a su trayectoria, consolidando su presencia en el circuito global de fotografía deportiva y abriendo nuevas oportunidades para la exhibición y difusión internacional de su trabajo.