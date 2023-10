Aprende a identificar una oferta de trabajo fraudulenta

El director de operaciones de OCCMundial, Sergio Porragas, dijo que hay banderas rojas al momento de buscar trabajo por internet.

Las estafas en el ámbito laboral se han vuelto muy comunes, sobre todo cuando internet se convirtió en la principal fuente de búsqueda de muchas personas y, sin duda, tras el impulso de lo digital que se dio con la pandemia.

“Las estafas laborales a menudo tienen lugar en sitios que no son una bolsa de trabajo per se o no son la bolsa de trabajo de alguna empresa en específico. Las personas cuando llevan mucho tiempo buscando empleo entran en desesperación y no discriminan el medio para buscar ofertas laborales”, expresó.

Y es que en redes sociales se ven anuncios como: ‘Gana 5,000 pesos semanales trabajando dos horas desde tu casa’. Cuando se presentan a las oficinas de la supuesta empresa, descubren que les quieren vender algo o buscan involucrarlos en fraudes relacionados con esquemas piramidales”.

Señales

Sin duda ganar mucho dinero en poco tiempo resulta atractivo, pero más bien debes tomarlo como una señal de alerta.

Otro aspecto que debe levantar tus sospechas es que te cobren para seguir el proceso de contratación:

“Si la supuesta empresa te pide que para continuar con el proceso, tienes que depositar dos o tres mil pesos para estudios médicos, pruebas de laboratorio o exámenes psicométricos, eso generalmente es un fraude. Ninguna empresa real o plataformas reales de empleo le van pedir a un candidato buscador de empleo que deposite dinero para continuar su proceso de contratación”, advirtió Porragas.