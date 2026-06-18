AICM llega al Mundial con 14.5 millones de viajeros

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se consolida como la principal puerta de entrada para los miles de aficionados, delegaciones, patrocinadores y visitantes que llegarán al país para asistir a la máxima justa futbolística.

Las cifras ya reflejan un incremento en la actividad internacional. Entre enero y abril de 2026, el aeropuerto movilizó 14.54 millones de pasajeros, 1.3% más que en el mismo periodo del año anterior. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el tráfico internacional, que alcanzó 5.72 millones de viajeros, un aumento de 4% respecto a 2025, equivalente a casi 220 mil pasajeros adicionales.

La demanda también se observa en las operaciones aéreas. Durante el primer cuatrimestre del año, los movimientos internacionales crecieron 2.1%, al pasar de 37 mil 651 a 38 mil 429 operaciones. Tan solo en abril se registraron 26 mil 295 operaciones comerciales y de aviación general, 2.6% más que un año antes.

Para responder a este aumento en la demanda y mejorar la experiencia de los usuarios, el Gobierno de México concluyó la primera fase de modernización del AICM, una obra que representó una inversión de 6 mil 500 millones de pesos financiada con recursos autogenerados por la propia terminal aérea.

Los trabajos incluyeron la renovación de salas de última espera, áreas de migración, aduanas, reclamo de equipaje, baños, pasillos, fachadas, vialidades y sistemas de drenaje en las Terminales 1 y 2, sin afectar las operaciones diarias del aeropuerto.

Como parte de esta transformación, el AICM incrementó su capacidad operativa de 44 a 46 aterrizajes y despegues por hora, lo que representa un aumento de 4.5%. Además, incorporó un nuevo Sistema de Gestión Aeroportuaria (SIGA), rodajes de salida rápida, un sistema avanzado de protección antidrones y una renovada red de Wi-Fi gratuita.

Fuente: realestatemarket.com.mx