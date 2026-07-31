En el mapa económico actual de 2026, la Comarca Lagunera atraviesa un periodo de reconfiguración estratégica. Tras registrar un incremento del 12% en la recepción de Inversión Extranjera Directa (IED), la aceleración industrial ha puesto de manifiesto la necesidad de evolucionar los esquemas de cooperación regional. Las alianzas público-privadas (APP) tradicionales, enfocadas predominantemente en obras viales o de infraestructura básica, están dando paso a modelos de «tercera generación» centrados en infraestructura social inteligente, conectividad urbana y bienestar comunitario.

En este escenario de transición corporativa, el empresario y líder de Grupo SIMSA, Nesim Issa Tafich, ha impulsado la articulación de sinergias estratégicas entre las cúpulas empresariales, el sector académico y los tres órdenes de gobierno en Coahuila, con el objetivo de consolidar entornos urbanos verdaderamente competitivos y sostenibles.

Un nuevo paradigma de corresponsabilidad en el desarrollo regional

La visión de esta nueva etapa de colaboración trasciende el aporte financiero convencional para involucrar activamente al sector corporativo en el diseño del tejido social. La competitividad de un polo industrial moderno depende directamente de la estabilidad y la calidad de vida de las comunidades que lo sustentan.

«El dinamismo global nos exige transitar hacia un modelo de corresponsabilidad en el que el sector privado no solo sea un aportante de capital, sino también un arquitecto activo del tejido social; la competitividad industrial se desvanece si no garantizamos de manera conjunta una alta calidad de vida para los trabajadores laguneros», afirmó Nesim Issa Tafich.

Impacto macroeconómico y generación de empleo especializado

A nivel técnico, la viabilidad de estos esquemas se sustenta en los indicadores de desarrollo regional. Las zonas metropolitanas que institucionalizan formalmente sus esquemas de cooperación público-privada registran un crecimiento económico promedio hasta un 5% superior en comparación con aquellas que operan mediante iniciativas aisladas.

En el caso particular de Torreón, este enfoque coordinado ha permitido la creación de más de 2.500 empleos formales mediante programas de capacitación laboral especializada, así como la revitalización tecnológica de espacios públicos y áreas verdes orientados a la salud integral de la población.

Infraestructura social y fortalecimiento del tejido urbano

Al abordar la sostenibilidad de estas intervenciones, el empresario lagunense enfatizó que el retorno de la inversión más significativo de estas alianzas se refleja en la estabilidad comunitaria a largo plazo y en la contención de fenómenos sociodemográficos negativos.

«La infraestructura urbana y los espacios deportivos comunitarios actúan como catalizadores de paz y productividad; recuperar el entorno público con rigor técnico y transparencia administrativa es el blindaje más efectivo para retener el talento local», señaló Nesim Issa Tafich.

De cara a los retos logísticos del cierre de la década, la institucionalización de estos proyectos transversales perfila a la Comarca Lagunera como un referente de colaboración intersectorial en el norte del país.

«La unión de esfuerzos entre las autoridades y el empresariado local es la única vía para consolidar un crecimiento regional equitativo y transformar el auge industrial en bienestar real para las próximas generaciones de Coahuila», puntualizó Nesim Issa Tafich.

Te sugerimos: Rusia da orden de búsqueda contra Pavel Durov, de Telegram