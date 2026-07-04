Argentina avanzó a los octavos del Mundial

La selección argentina venció 3-2 a Cabo Verde en 120 minutos de mucho sufrimiento disputados en el Estadio Miami y se llevó una clasificación muy trabajada a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que jugará el martes a las 13:00 en Atlanta contra Egipto, que eliminó a Australia en los penales.

Lionel Messi fue una de las figuras determinantes del equipo de Scaloni con la autoría del primer gol y, frente a la falta de pólvora de los atacantes, aparecieron los defensores Lisandro Martínez y Cristian Cuti Romero para darle la victoria definitiva en los Estados Unidos ante un combinado debutante que sorprendió al mundo y estuvo muy cerca de forzar los penales contra el vigente campeón.

El comienzo del partido en Florida mostró dos planes de juego contrapuestos. Mientras la Albiceleste se adueñó de la pelota, los africanos se refugiaron atrás y apostaron a un contragolpe que nunca llegó. A pesar de esto, al ganador del cotejo le costó generar jugadas de peligro en el tramo inicial de la etapa y solo se destacó un tímido remate de Messi que se perdió por un costado. Sin embargo, a la vuelta de la pausa de hidratación, el capitán tuvo revancha en el área: recibió un pase mágico de Lisandro Martínez desde mitad de cancha y definió ante Vozinha para romper la paridad.

De esta manera, Leo llegó a siete goles en la Copa del Mundo y se mantiene como el máximo artillero de la competencia, por delante de Kylian Mbappé (6), Harry Kane (5) y Erling Haaland (5). Además, la Pulga alcanzó ocho encuentros seguidos con asistencia perfecta en la red en Mundiales. El último duelo que no convirtió goles en la cita fue contra Polonia en el 2-0 de la última fecha del Grupo C de Qatar 2022.

Fuente: Infobae