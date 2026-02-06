Placas de hielo paralizan el aeropuerto BER de Berlín

Las operaciones en el aeropuerto internacional de Berlín continúan paralizadas el viernes 6 de febrero de 2026 por el hielo.

Una vocera del aeropuerto de Berlín-Brandenburgo (BER) ha explicado que, «debido a las placas de hielo y a la lluvia helada, actualmente no es posible despegar ni aterrizar en el aeropuerto BER».

La vocera añadió que el personal de tierra del aeropuerto ha tratado las zonas de operaciones de vuelos con agentes descongelantes durante toda la noche, pero sin éxito.

Por lo que siguen estando extremadamente resbaladizas.

Aún no está claro cuándo se reanudarán las operaciones.

Vuelos cancelados desde ayer

«Con el fin de proteger a pasajeros y personal, los vuelos se han suspendido temporalmente. Se recomienda a los pasajeros que comprueben regularmente el estado de sus vuelos antes de desplazarse al aeropuerto», dijo la vocera.

Ya el día anterior se produjeron numerosas cancelaciones de vuelos en el BER, situado en las afueras del sur de la capital de Alemania. Al comienzo del día, ningún avión pudo despegar después de que la lluvia cubriera de hielo los aviones. Ello implica descongelarlos, algo que puede tomar hasta una hora.

