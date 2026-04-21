Reconocen a Finsus por proyectos de inclusión en entornos rurales.

Por cuarta ocasión en su historia, la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Finsus obtuvo el Premio Oro en la categoría de inclusión por su programa ‘Mi Primer Mentor’, que permite a las personas de entornos rurales acceder a servicios e instrumentos financieros.

Durante la Conferencia Fintech Americas 2026, Finsus expuso los logros del primer año de trabajo en esta iniciativa, en la que sobresalen más de 11 mil personas artesanas y emprendedoras, pertenecientes a grupos originarios del sureste mexicano, beneficiadas con asesoría para ingresar al mundo financiero sin poner en riesgo sus patrimonios.

De acuerdo con Carlos Marmolejo, director general y cofundador de Finsus, este tipo de reconocimientos demuestra el interés de la institución por ampliar la inclusión de un sector complejo, pero ávido por atraer nuevos clientes.

“En Finsus creemos que la verdadera inclusión ocurre cuando una persona no solo tiene una cuenta, sino que además sabe cómo transformarla en crecimiento para su negocio y su familia”, afirmó.

Las personas beneficiadas por este programa radican en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, tres de las entidades con los índices de pobreza más altos del país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ante este escenario, el director de Finsus considera que la inclusión y la captación de nuevos clientes no solo democratizan el acceso a servicios financieros para estos grupos poblacionales, sino que también generan un impacto positivo en la economía mexicana mediante la formalización de negocios, la generación de inversiones y la adopción de pagos y transferencias totalmente digitales.

“Este Premio Oro en Inclusión Financiera es un reconocimiento al enorme potencial de los artesanos y las comunidades indígenas de México. Son empresarios con talento, cultura y productos únicos en el mundo”, destacó Carlos Marmolejo.

Ahora, con el programa ‘Mi Primer Mentor’, estos sectores de la población ahora cuentan con cuentas digitales, saben cómo realizar pagos con tarjeta de crédito y débito, así como enviar transferencias de dinero.