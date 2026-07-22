Vandalizan lugar sagrado Wixárika

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) afirmó que emprenderá acciones jurídicas y de protección tras los actos vandálicos en contra del xiriki , una casa adoratoria ubicada en el sitio sagrado Makwipa o Cerro del Padre en Zacatecas.

Luego de que la comunidad wixárika en el estado denunció la quema del xiriki, el INAH condenó estos actos de vandalismo en un sitio considerado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

“El INAH condena enérgicamente los actos de vandalismo cometidos contra un xiriki, en Makwipa , lugar sagrado reconocido en el marco del Pacto Hauxa Manaka y que forma parte de los sitios inscritos en 2025 en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como parte de la Ruta Wixárika por los Sitios Sagrados hasta Wirikuta”, expone en un comunicado.

El pueblo wixárika en Zacatecas mostró su indignación y solicitó a las autoridades reforzar la protección del sitio sagrado Makwipa, conocido como el Cerro del Padre en la capital, luego de que un incendio aparentemente provocado destruyera un Xiriki, una construcción-ritual donde se guardan las ofrendas durante sus peregrinaciones.

El gobernador de los pueblos originarios en el estado, Casimiro de la Cruz López, señaló que la casa de adoración tiene un importante valor ceremonial para los wixaritari, pues es donde colocan velas, flechas, plumas y otras ofrendas durante sus recorridos por la ruta sagrada.

El fuego que consumió la estructura, reprochó, ocurrió fuera de la temporada de incendios, a diferencia de los dos siniestros anteriores que afectaron al cerro, por lo que, dijo, “ahora sí sabemos que fue intencional (…) todo está verde y se fueron directamente al Xiriki”.

Su destrucción no representa únicamente la pérdida de la construcción, sino una afectación a un espacio de profundo significado espiritual para la comunidad, comentó.

Fuente: www.globalmedia.mx