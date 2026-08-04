Dua Lipa enciende Kosovo con el Sunny Hill Festival.

La cantante Dua Lipa acaparó las miradas en el primer día del Sunny Hill Festival, en Pristina, Kosovo. La fundadora de este espectáculo musical aprovechó la cercanía con el público para regalar autógrafos y tomarse fotos con las personas asistentes.

A través de redes sociales, diferentes usuarios compartieron videos y fotografías en los que se ve a la cantante londinense disfrutando de la música en vivo en compañía de su familia, entre ellos su hermano Gjin y su padre, cofundador del evento, Dukagjin Lipa.

Para esta séptima edición, el festival, que durará tres días, contará con la participación de estrellas como el DJ Martin Garrix, el músico Lewis Capaldi o la cantante de pop Katy Perry, quien no desaprovechó la oportunidad de compartir su emoción por el Sunny Hill Festival.

Durante el primer día, los ritmos de la música electrónica fueron los grandes protagonistas con actuaciones de Seth Troxler, PAWSA, Adam Port & Rampa, Carlita, Salomé Le Chat, Tommy Gold, Gjin y Kamelia.

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Sunny Hill Festival, un espectáculo para promover la escena alternativa

El festival fundado por Dua Lipa surgió con el objetivo de impulsar el talento musical, tanto consagrado como independiente, de diferentes países, entre ellos Albania, un lugar de gran importancia para la cantante británica de pop por su ascendencia familiar.

De ahí la importancia y el interés de la artista por consolidar el Sunny Hill Festival entre los principales escenarios de la música actual. En su cuenta de Instagram, compartió los preparativos y su felicidad por ver consolidado este proyecto junto a su círculo más cercano.

En un sector donde parece que lo importante es el dinero, Dua Lipa pone de ejemplo que los festivales también son espacios para capturar momentos, compartir felicidad y cariño con las personas que más quieres, mientras disfrutas de la música que te gusta.