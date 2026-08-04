En paquetería de la CDMX aseguran 13 ejemplares de dragón mexicano

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 13 ejemplares de dragón mexicano (Abronia graminea). Fueron localizados en una empresa de paquetería en la CDMX, cuando intentaban ser enviados hacia Hong Kong.

En atención a un reporte vía telefónica realizado por el personal de dicha empresa, en donde referían la existencia de un paquete que contenía ejemplares de vida silvestre, personal de la Profepa asistió al sitio el 23 de julio.

El paquete consistía en una caja cuyo interior guardaba otras seis cajas con calzado de bota de seguridad tipo industrial. Dentro de éstas, se encontraron calcetines de algodón de color negro que tenían confinados los trece ejemplares de dragón mexicano, sin sexar y sin ningún tipo de marcaje.

La guía de rastreo del paquete marcaba Hong Kong como su destino.

El dragón mexicano es una especie catalogada como amenazada bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010 y su comercio se encuentra regulada por el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) Apéndice II.

Al no existir documentación que acredite la legal procedencia de los ejemplares, se procedió a su aseguramiento precautorio para su resguardo y su posterior destino.

La Profepa refrenda su compromiso con las acciones de inspección y vigilancia permanentes para combatir el comercio y el tráfico ilegal de vida silvestre.